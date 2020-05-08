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  2. Жизнь в Московском регионе с 12 по 31 мая: «масочный режим» и другие нововведения
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Жизнь в Московском регионе с 12 по 31 мая: «масочный режим» и другие нововведения

О «масочно‑перчаточном» режиме, продлении пропусков, окончании учебного года и запуске строительных предприятий читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Кирилл Каллиников
1

«Масочно-перчаточный» режим

© РИАМО,   Александр Манзюк

Для защиты здоровья жителей с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок или респираторов в общественных местах в Подмосковье, масок и перчаток – в Москве. Требование распространяется на поездки в общественном транспорте, пребывание в местах торговли, аптеках, медучреждениях, на всех работающих предприятиях.

Проверять наличие средств индивидуальной защиты у граждан смогут сотрудники правоохранительных органов.

Маски и перчатки можно будет приобрести не только в магазинах и аптеках, но и на станциях метро, на вокзалах, в автобусах, ларьках и киосках.

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2

Завершение учебного года

© пресс-служба администрации г.о. Балашиха,   Ирина Зубарева

Московским школьникам выставят годовые оценки не позднее 15 мая. Затем с 18 по 31 мая учащиеся 1-8-х и 10-х классов продолжат обучение в виде консультаций с учителями в свободном режиме, без домашних заданий и оценок. Ученики 9-х и 11-х классов продолжат учиться в дистанционном формате до 31 мая.

Дежурные группы в начальной школе в Москве продолжат функционировать до конца мая.

В Подмосковье учебный год завершится в соответствии с принятыми школами графиками, в большинстве учебных заведений – это 22 или 29 мая. Школы также могут разрешить ученикам свободное посещение в дистанционном формате, но только после выставления итоговых оценок за год.

Продолжат работу дежурные группы в детских садах и начальных школах Подмосковья. В школах они будут действовать до конца учебного года.

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3

Работа строительных и промышленных предприятий

© РИАМО,   Татьяна Солдатова

С 12 мая в Московском регионе возвращаются к работе предприятия промышленности и строительства. Возобновляется сооружение дорог, школ, детских садов и других важных объектов.

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На открывшихся предприятиях должны неукоснительно соблюдаться санитарные нормы, работникам необходимо использовать средства индивидуальной защиты, работодатели обязаны будут обеспечить выборочное тестирование сотрудников на коронавирус. Контролировать соблюдение санитарных норм будет Роспотребнадзор.

На рабочие места при этом вернутся только те сотрудники, присутствие которых необходимо по производственным причинам. Те, кто может продолжать работу дистанционно, останутся дома. Не должны выходить на работу люди, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины.

В Подмосковье также возобновляется проведение ремонтных и строительных работ, откроются магазины строительных и отделочных материалов, товаров для сада.

Подмосковные организации смогут возобновить свою деятельность с даты направления в органы власти уведомления о готовности к работе с соблюдением требований отраслевых стандартов, утвержденных с согласованием главного санитарного врача региона.

Предприятия сферы услуг, культуры, общественного питания, образования и спорта пока остаются закрытыми.

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4

Цифровые пропуска

© РИА Новости,   Михаил Воскресенский

Действие ранее выданных (со сроком до 11 мая) цифровых пропусков автоматически продлевается до 31 мая.

Сотрудникам предприятий, которые с 12 мая возвращаются к своим обязанностям, нужно оформить цифровой пропуск заблаговременно, не забыв привязать к нему номера транспортных и социальной карт, автомобиля.

Порядок получения разовых пропусков останется прежним.

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5

Нормативное регулирование нововведений

В Москве новые требования регулируют указы мэра от 7 мая 2020 г. № 55-УМи № 56-УМ.

В Подмосковье нововведения закреплены постановлениями губернатора региона от 1 мая 2020 г. № 222-ПГот 7 мая 2020 г. № 227-ПГ.

Штрафовать нарушителей «масочно-перчаточного режима» смогут согласно нормам о режиме повышенной готовности в региональных кодексах об административных правонарушениях.

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