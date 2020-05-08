Жизнь в Московском регионе с 12 по 31 мая: «масочный режим» и другие нововведения

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Московским школьникам выставят годовые оценки не позднее 15 мая. Затем с 18 по 31 мая учащиеся 1-8-х и 10-х классов продолжат обучение в виде консультаций с учителями в свободном режиме, без домашних заданий и оценок. Ученики 9-х и 11-х классов продолжат учиться в дистанционном формате до 31 мая.

Дежурные группы в начальной школе в Москве продолжат функционировать до конца мая.

В Подмосковье учебный год завершится в соответствии с принятыми школами графиками, в большинстве учебных заведений – это 22 или 29 мая. Школы также могут разрешить ученикам свободное посещение в дистанционном формате, но только после выставления итоговых оценок за год.

Продолжат работу дежурные группы в детских садах и начальных школах Подмосковья. В школах они будут действовать до конца учебного года.

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