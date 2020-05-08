РИАМО – 8 мая. Российская группа Little Big выложила новый клип на песню Hypnodancer, работа сделана в стиле танцевальных хитов из 90-х, сообщает Газета.ru.

В ролике принимают участие комик Данила Поперечный, Александр Гудков и другие.

«Центральной является сцена, в ходе которой фронтмен группы Илья Прусикин гипнотизирует посетителей казино танцем, в то время как остальные участники группы грабят их», – говорится в сообщении.

Позже оказывается, что таким приемом владеют не только в Little Big и в результате Прусикин вступает в танцевальную схватку с лидером группы The Hatters Юрием Музыченко.

За все время в сети клип успели посмотреть почти 500 тысяч человек.

Группа Little Big в 2020 году должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Несмотря на отмену мероприятия, участники музыкальной группы решили запустить свое собственное — домашнее «Карантиновидение - 2020». Для участия необходимо придумать свою песню и записать клип в домашних условиях.