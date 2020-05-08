РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске мужчина пытался продать более 15 граммов героина, его задержали и заключили под стражу, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Денис Костюнин.

Ранее судимый гражданин 1987 года рождения вместе с группой лиц по предварительному сговору пытался продать в Подольске героин общей массой 15,37 грамма.

«11 апреля подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. СУ УМВД России по Подольску в тот же день возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «г» части 4 статьи 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере)», - сказал Костюнин.

13 апреля Подольский городской суд с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольску удовлетворил и обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Надзор за уголовным делом Подольской городской прокуратурой обеспечивается.