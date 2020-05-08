РИАМО - 8 мая. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стоит провести на август или сентябрь из-за пандемии коронавируса, сообщает Nation News.

Соответствующее заявление Мурашко сделал во время заседания заседания президиума партии «Единая Россия».

«На июнь точно ориентироваться нельзя», — сказал министр, добавив, что ЕГЭ могут перенести с назначенной даты 8 июня.

Он отметил, что проводить экзамен для выпускников возможно будет не раньше, чем в августе. Идеальный вариантом он назвал сентябрь.

Мурашко подчеркнул, что перенос возможен, если «ситуация будет позволять».

В России на сегодняшний день выявлено 187 859 случаев коронавируса. Умерли 1723 человека, выздоровели 26 608 пациентов.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

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