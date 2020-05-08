РИАМО - 8 мая. Больше 120 тысяч литров дезинфицирующего раствора ушло на обработку электричек и железнодорожных станций за сутки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве подчеркивают, что особое внимание уделяют контактным поверхностям – лавочкам, валидаторам, турникетам, билетным автоматам.

«В самих электричках мы тщательно обрабатываем полки, крепления для велосипедов, ручки и столики», - говорится в сообщении.

С 12 мая все пассажиры общественного транспорта в Московском регионе должны будут носить перчатки и маски. Ранее в Подмосковье и Москве продлили режим самоизоляции по 31 мая. Гражданам нужно оставаться дома, а выходить можно только по веской причине. Для поездок на транспорте нужны специальные пропуска.