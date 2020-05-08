РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске ранее судимый мужчина взял у своего собутыльника банковскую карту и потратил с нее более 7 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Денис Костюнин.

Ранее судимый гражданин 1976 года рождения в ночное время распивал алкогольные напитки с другим гражданином. Под предлогом покупки бутылки водки и пачки томатного сока, обвиняемый взял у собутыльника банковскую карту с чипом, позволяющую делать покупки до 1000 рублей без ввода пин-кода. После чего неоднократно приобрел в свое пользование товар на общую сумму более 7 тысяч рублей, чем причинил пострадавшему значительный ущерб.

«10 апреля подозреваемому предъявили обвинение в совершении преступления, в ходе допроса он дал признательные показания. Полиция Подольска в тот же день возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину)», - сказал Костюнин.

В отношении обвиняемого избрана мера процессуального пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Надзор за уголовным делом Подольской городской прокуратурой обеспечивается.