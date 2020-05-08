РИАМО – 8 мая. В Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию в больницу попал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов, сообщает «Интерфакс».
Протоиерей недавно перенес операцию. Он также находится в группе риска по Covid-19 – ему 69 лет.
«На днях с коронавирусом были госпитализированы несколько известных православных клириков Москвы – протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов», – говорится в сообщении.
После литургии 3 мая Смирнов назвал текущую эпидемию «чрезвычайно полезным явлением». Он отметил, что с момента начала пандемии стал ужиматься эгоизм, а вместо него стали активизироваться волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание важных для церкви христианских душевных качеств.
Все, кто скончался по причине Covid-19, включая врачей и священнослужителей, по словам протоиерея отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм. Он напомнил, что здоровье отцы церкви называли божьим даром, а болезнь – «даром бесценным», так как, терпя болезнь, человек приобретает главную добродетель – терпение.
Ранее в апреле от пневмонии либо от коронавирусной инфекции умерли епископ Железногорский и Льговский Вениамин, настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин и духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев.
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Текстовая трансляция
8 МАЯ
- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.
- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии
- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.
- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.
- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.
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