РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 мая. Инспекторы эконадзора совместно с полицейскими пресекли незаконное недропользование вблизи деревни Никифорово городского округа Щелково, они задержали три самосвала, вывозившие нелегально добытые полезные ископаемые, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

«По предварительным данным, арендатор земельных участков сельхозназначения под видом фермерского хозяйства организовал добычу песка и прием строительных отходов и грунтов», - говорится в сообщении.

Сейчас возбуждено дело об административном правонарушении, отобраны пробы размещенных отходов для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде. Задержанная техника отправлена на штрафстоянку.

Все контрольно-надзорные мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями карантинного режима. Плановые проверки не осуществляются в связи с мораторием.