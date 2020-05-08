РИАМО - 8 мая. Восьми творческим проектам жителей Подмосковья присуждены гранты президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации <...> присуждены гранты президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям проектов по результатам конкурса, проведенного в 2019 году», - говорится в сообщении.

Гранты получили Алексей Баранов из Электростали — на осуществление проекта по созданию детского тематического парка «Кириллица», Юрий Зайцев — на осуществление проекта по созданию фильма-антиутопии «Свеча горела», Ксения Кинасова из деревни Лепешки Пушкинского округа на осуществление проекта по созданию электронного гида.

Кроме того, грантов удостоены Анастасия Крапивина из Реутова (на осуществление проекта по производству неигрового фильма «Живая история»), Александр Рязанов (на осуществление проекта по созданию книги «Князь Николай Михайлович Голицын – основатель дворцово-паркового ансамбля в подмосковной усадьбе Вяземы»), Светлана Селиверстова из Красногорска (на осуществление проекта по созданию электронного художественного альбома «Традиционные мотивы якутского фольклора в современном искусстве России»).

Грант также получили Сергей Фатьянов (на осуществление театрально-музейного проекта «Аллея любви») и Владимир Харлашин (на осуществление проекта по созданию мультимедийной рассылаемой библиотеки «Лучшие культурно-познавательные маршруты по малым городам России»).