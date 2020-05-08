РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. В подмосковных Люберцах свыше 90 многоквартирных домов, где живут ветераны, украсили георгиевскими лентами ко Дню Победы, сообщается в Instagram-аккаунте управляющей компании «ЛГЖТ».

«Украсили дома, в которых проживают ветераны и фронтовики, полотнами с георгиевскими лентами. Всего таким образом мы уже украсили 92 МКД с общим числом этажей – 780. Помимо этого, на домах будут размещены не менее 3,5 тысячи праздничных флагов», - говорится в сообщении.

Также во дворах данных домов власти организовали поздравления и исполнение песен военных лет.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>