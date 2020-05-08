РИАМО - 8 мая. 8 и 9 мая сотрудники «Аэроэкспресса» в терминалах компании будут поздравлять всех пассажиров с Днем Победы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Пассажирам будут вручать подарочные наборы, подготовленные активистами Российского движения школьников - наклейки с праздничной символикой, георгиевские ленточки, специальный номер газеты «Аргументы и Факты».

«Сотрудники «Аэроэкспресса» в эти дни украсят форму георгиевскими лентами – символом доблести и славы советских солдат. Символикой праздника украшены также входные группы железнодорожной платформы в аэропорту Шереметьево», - говорится в сообщении.

9 мая «Аэроэкспресс» поддержит акцию «Гудок Победы» и в 12:00 аэроэкспрессы, находящиеся в пути, дадут продолжительный гудок в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в Москве и Московской области отменены все массовые мероприятия по празднованию 9 мая. Такая мера связана с распространением коронавируса.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>