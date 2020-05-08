РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В Подольске автоинспекторы поздравили водителей с наступающим праздником Великой Победы и вручили им георгиевские ленточки, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В преддверии 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску присоединились к всероссийской патриотической акции «Я помню! Я горжусь». Автоинспекторы вручили автолюбителям Георгиевские ленточки – символ уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году», - говорится в сообщении.

Также инспекторы напомнили автомобилистам о соблюдении мер личной безопасности.

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