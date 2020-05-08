РИАМО - 8 мая. В Подмосковье завершено строительство газопровода-связки газораспределительной станции (ГРС) «Сходня», что позволило снять ограничения на подключение к газу более чем 6 тысяч жителей Химок и Солнечногорска, объект ввели в эксплуатацию в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Активное строительство объектов газификации ведется на территории региона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, газификация Подмосковья продолжается с соблюдением запланированных сроков. Всего до конца текущего года будут построены и введены в эксплуатацию 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По словам генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова, наконец удалось победить «закрытую» для подключения на протяжении двух лет ГРС «Сходня», а значит теперь жители и бизнесмены городского округа Химки могут подключиться к газу без ограничений.

«Сегодня важное для нас событие: еще на одной территории Московской области создана техническая возможность для подключения новых абонентов к газу <…> Проблема закрытых газораспределительных станций в Подмосковье находится на контроле и решается при личном участии губернатора Московской области», – добавил Баранов.

Жители городских округов Химки и Солнечногорск могут подать заявки в «Мособлгаз» для технологического присоединения и проведения газа. Удобнее всего это сделать через личный кабинет клиента. Информацию по газификации также можно уточнить по горячей линии: 8(800) 200- 24-09. Также информация доступна на сайте: https://tp.mosoblgaz.ru/.

Масштабная работа по реконструкции и техническому перевооружению закрытых газораспределительных станций, строительству распределительных газопроводов и газопроводов-связок ведется в Подмосковье с 2015 года. К 2023 году планируется снять все ограничения на подключение к газу на территории региона.