РИАМО - 8 мая. В микрорайоне Опалиха в городском округе Красногорск в лесном массиве следователи обнаружили скелет неизвестного мужчины, давность наступления смерти составила около шести месяцев, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По данному факту следственным отделом по Красногорску главным следственным управлением следственного комитета России по Московской области организованно проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

В данный момент проводится комплекс мероприятий по установлению личности погибшего человека. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.