РИАМО - 8 мая. Эксперты проанализировали возможные сценарии эпидемии коронавирусной инфекции в России и пришли к выводу, что выраженного пика может не быть, передает РБК.

«Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет. И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад», — сказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

По его словам, количество выявленных больных растет также в основном из-за выявляемых случаев заражения с бессимптомными и легкими формами коронавируса.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что помочь избежать резкого скачка числа заболевших на первом этапе могли введенные ограничительные меры — режимы повышенной готовности и самоизоляции.

«Я бы согласился с тем, что была некая стабилизация, вызванная тем, как население относилось к самоизоляции в первую неделю после ее объявления. Эта неделя сыграла останавливающую роль», - сказал Чепурнов.

На сегодня в России выявлено 187 859 случаев заражения коронавирусной инфекции. При этом вылечились уже 26 608 пациентов.

Текстовая трансляция

8 МАЯ

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