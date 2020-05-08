РИАМО - 8 мая. Компания «Светстрой» пожаловалась на действия комиссии по осуществлению закупок администрации городского округа Лосино-Петровский при проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию, ремонту и восстановлению сетей уличного освещения, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал обществу в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Управление ФАС, выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, пришло к выводу о неправомерности действий администрации и признало жалобу компании «Светстрой» обоснованной.

Управление выдало администрации городского округа Лосино-Петровский обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.