РИАМО – 8 мая. В Москве от болезни, вызванной коронавирусом, скончался 100-летний советский ученый-экономист, ветеран Василий Иванченко, сообщает kp.ru.

Мужчина умер дома, на Ленинском проспекте в Москве. Пенсионер сдавал тесты на коронавирус дважды – в апреле и мае, оба раза результаты показали положительный результат. Ветеран не мог вставать и самостоятельно передвигаться с конца апреля. Его семья наняла специальную сиделку, которая заботилась о тяжело больном ученом.

«Днем 7 мая сиделка обнаружила, что Василий Иванченко перестал дышать и подавать какие-либо признаки жизни. Женщина сразу позвонила в экстренные службы. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть ученого. У скончавшегося была подтвержденная коронавирусная инфекция», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Несмотря на все меры, предпринятые семьей Иванченко, чтобы помочь ученому выздороветь, коронавирус оказался сильнее. Ветерану было 100 лет.

Василий Иванченко родился в 1919 году. На третий день войны он ушел сражаться добровольцем. Служил во 2-й дивизии Народного ополчения Ленинградского фронта. Мужчину наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда», другими государственными наградами.

После окончания войны Иванченко продолжил учебу и академическую деятельность, занимал различные должности в университетах. Он работал до конца жизни, консультировал студентов-экономистов и продолжал научную деятельность. Написал ряд книг за время работы в экономической области.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая