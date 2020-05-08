РИАМО – 8 мая. На базе Национальной электронной библиотеки 9 мая заработает Всероссийская цифровая библиотека Победы, где собраны книги и уникальные материалы о Великой Отечественной войне, сообщила в пятницу заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

«Мы решили объединить все то, что мы получили в рамках онлайн-марафона («75 слов Победы» - ред.) в такую онлайн-библиотеку Победы. Это еще один всероссийский проект. Это информационный ресурс, который создан на платформе Национальной электронной библиотеки. 9 мая он будет доступен абсолютно всем желающим по адресу pobed.rusneb.ru», - сказала Ярилова в ходе онлайн пресс-конференции.

Она отметила, что записанные видеоролики в рамках всероссийского онлайн-марафона «75 слов Победы» размещены на интерактивной карте. Кроме того, в цифровой библиотеке Победы собраны сотни материалов художественной литературы, посвященные ВОВ, редкие и уникальные пособия и инструкции, которые помогали выжить людям в годы войны.

«Сегодня в нашей библиотеке собрано 550 книг. Я еще раз говорю слова благодарности нашему партнеру – издательскому холдингу «Эксмо-АСТ» за передачу современного издания пятитомника Победы в библиотеку, в который вошли произведения 89 авторов. И это, конечно, золотой фонд литературы XX века», - добавила Ярилова.