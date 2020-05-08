РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 840 жителей, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
«В Подмосковье за сутки зафиксировано 918 новых случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 840», - говорится в сообщении.
По состоянию на 7 мая, в горокруге насчитывалось 814 случаев заражения коронавирусом.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 18 350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 175 заболевших. Выздоровели и выписались 813 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.
В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
Текстовая трансляция
8 МАЯ
- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.
- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии
- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.
- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.
- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.
- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.
- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая
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