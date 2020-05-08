РИАМО - 8 мая. В апреле 2020 года сотрудники Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) столицы выезжали по тревоге 1529 раз, оказали помощь 65 пострадавшим, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

За месяц спасатели выехали по тревоге на 117 пожаров, 1168 происшествий, 36 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и 208 раз по заявке «ртуть» для демеркуризации помещений и сбора разбитых градусников.

«В апреле работники Пожарно-спасательного центра Москвы осуществляли профилактическую деятельность и обеспечивали пожарную безопасность при строительстве больниц, а спасатели дежурили в аэропортах, встречая российских граждан из-за границы», – говорится в сообщении.

В течение апреля пожарные ПСЦ спасатели оказали помощь 47 пострадавшим во время выездов для оказания соцпомощи, спасли 16 человек на пожарах и одного человека при ликвидации ДТП.

В апреле спасатели Московской городской поисково-спасательной службы спасли человека на Борисовских прудах, а дежурные смены станций «Кировская» и «Строгино» потушили в течение месяца пал травы на площади 500 метров. За месяц сотрудники МГПСС осуществили 4 709 патрулирований в зонах ответственности поисково-спасательных станций.

Москвичей примерно 6 тысяч раз оповещали через громкоговорящую связь о мерах предосторожности в условиях распространения коронавируса. Водолазный отряд за месяц обследовал донья водоемов на восьми зонах отдыха.

В условиях повышенной готовности пожарные и спасатели департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы продолжают выполнять рабочие задачи.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая