РИАМО - 8 мая. Школьники никогда не оставались равнодушными после рассказа о подвиге Зои Космодемьянской и часто сравнивали себя с героями военных лет, спрашивали, возможно ли повторить этот подвиг, рассказала экскурсовод Надежда Ефименкова, которая более 40 лет проработала в музее в Петрищеве.

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента РФ Владимир Мединский открыли в деревне Петрищево новый музей «Зоя», посвященный памяти Зои Космодемьянской и контрнаступлению советских войск под Москвой. В старом здании действующего с 1956 года музея разместится Школа разведчика. Также в музейный комплексвходит дом семьи Кулик, где Зоя провела последнюю ночь перед гибелью, мемориал на месте ее казни и место ее первого захоронения.

«Дети частицу своего сердца оставляют в таких музеях. Очень важно, чтобы они знали, как их бабушки, прабабушки, прапрабабушки отстояли эту победу <...> На экскурсии часто (школьники - ред.) спрашивали: «Я бы смог это выдержать?». Я им всегда говорю: «А вы читайте больше книг, книг о войне, о подвигах предков». Часто задают вопросы, а что с остальными ребятами случилось? Каждый третий погиб. Из родившихся в 1923-м, 1924-м, 1925-м году — каждый второй погиб в годы войны. Это цвет нашей нации», — сказала Ефименкова во время церемонии открытия нового комплекса.

Она отметила, что экскурсии в новом музее рассчитаны для школьников на один час. При этом сотрудники старались сохранить дух старого музея.

«Мне кажется, посещаемость будет большая. Мы еще не водили экскурсии, получится здесь так или нет (узнаем - ред.)», — уточнила Ефименкова.

Современный музей интерактивный и состоит из восьми залов. Первый посвящен жизни в СССР в предвоенный период и главным увлечениям советской молодежи. Второй зал имитирует реальный учебный класс 1930-х годов. Третий зал рассказывает о подвиге Зои и представляет собой иммерсивное пространство.

Четвертый зал посвящен переломному этапу войны — Битве под Москвой. В зале установлен панорамный экран, на котором демонстрируется фильм о главных событиях битвы. На выходе из зала посетители попадают в землянку.

Шестой зал — «Мир помнит Зою» — посвящен сохранению памяти о первой женщине – Герое Советского Союза. В седьмом зале — «Зале Памяти» — на панорамном экране размещены портреты героев войны и рассказы о них. Всего собрано более 3,5 тысяч рассказов, коллекция будет пополняться.

В восьмом зале показана мирная жизнь современного Подмосковья, а также расположена «Стена героев»: на ней расположились 188 табличек с именами тех, кто получил это звание в Битве за Москву.

По словам Мединского, посетить новый музей должны не только все школьники Московского региона, но и все жители страны. Музейный комплекс должен стать местом притяжения и рассказать правду о страшных днях Великой Отечественной войны.