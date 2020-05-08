РИАМО - 8 мая. В окнах свыше 500 автобусов Подмосковья водители разместят портреты участников сражений в рамках акции «Бессмертный полк», портреты напомнят пассажирам и автомобилистам о подвиге наших предков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все патриотические акции в рамках 75-летия Победы пройдут в онлайн-режиме. Перевозчики Подмосковья поддержали идею акции «Бессмертный полк» в окнах автобусов, где разместили более 500 портретов участников боевых действий», – сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она добавила, что портреты призваны напомнить пассажирам автобусов и автомобилистам о подвиге нашего народа. На портретах изображены герои, которые работали в дорожно-транспортной отрасли в военное и послевоенное время, а также жители Московской области, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Более чем на 200 автобусах региона разместили стикеры о памятных событиях ВОВ. А в автобусах группы компаний «Ранд Транс» разместили портреты «Бессмертного полка» в Балашихе, Долгопрудном, Домодедове, Королеве, Лыткарине, Одинцове, Реутове и Химках.

1,2 тысячи стикеров о тружениках тыла, участниках боевых действий разместили в автобусах «Мострансавто». Такие стикеры можно будет увидеть на автобусах компании в Клину, Мытищах, Ивантеевке, Сергиевом Посаде, Щелкове, Волоколамске, Истре и еще в 15 городских округах.

В автобусах «Мострансавто» с 9 по 12 мая будут звучать аудиоролики о местах боевой славы. Помимо этого, 9 мая в рамках акции «Лучи Победы» гражданам предлагают зажечь у окон в 22:00 бытовые фонари, свечи или фонари на мобильных телефонах. Подмосковные автобусы, которые работают на линиях, также почтят память погибших – посветят фарами и посигналят.

К празднику в Московской области в рамках акции «Мемориал» проверили и привели в порядок места захоронений солдат, погибших в годы войны.

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