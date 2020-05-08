РИАМО - 8 мая. Результаты опроса на портале «Добродел» о качестве медицинских услуг в Московской области показали, что жители по большей части обращаются в государственные поликлиники и больницы за медпомощью, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В соответствии со стандартом развития конкуренции в регионе повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг является одним из принципов развития конкуренции. Чтобы узнать, как жители оценивают качество медицинских услуг в Подмосковье, комитет инициировал опрос на портале «Добродел». В нем приняли участие свыше 400 человек.

«По результатам опроса, как и годом ранее, жители Московской области при обращении за медицинской помощью отдают предпочтение государственным медицинским организациям», - говорится в сообщении.

Еще 31% опрошенных жителей предпочитают пользоваться услугами частных организаций. Также респонденты отмечают ряд конкурентных преимуществ частных организаций перед государственными: наличие специалистов нужного направления, высокий уровень материально-технического оснащения, удовлетворенность качеством услуг.

Полученные данные будут использованы для дальнейшей работы над повышением качества и совершенствованием мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке медицинских услуг.