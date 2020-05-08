РИАМО - 8 мая. В городе Электросталь выставили на аукцион по сдаче в аренду нежилое помещение общей площадью 73,9 квадратных метров, которое расположено на улице Корнеева, дом 6, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Нежилое помещение является муниципальной собственностью городского округа Электросталь, и может быть сдано под любой вид деятельности, не запрещенный законодательством Российской Федерации. Договор аренды заключается сроком на пять лет, стартовая величина годовой арендной платы – 334 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Помещение находится на первом этаже четырехэтажного жилого дома, имеет отдельный вход. Оно также окружено жилыми застройками, в районе с развитой инженерной и социальной инфраструктурой.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 июня на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу www.rts-tender.ru, номер процедуры 31627. Сам аукцион пройдет 1 июля.