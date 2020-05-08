РИАМО - 8 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Люберец 1983 года рождения, которого подозревают в убийстве сожительницы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Труп женщины с колото-резаным ранением был обнаружен рано утром 7 мая в одной из квартир в Люберцах.

«За совершенное преступление задержан сожитель убитой 1983 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.