РИАМО - 8 мая. Подмосковное УФАС России признала сведения, которые представило Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Московской области, в отношении компании «Армаити» подлежащими для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления УФАС России.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по приему и хранению конфискованного, движимого, бесхозяйного и иного имущества, обращенного в собственность государства», - говорится в сообщении.

Так как компания нарушила условия исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

Фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок, на заседании комиссии Московского областного УФАС России.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении компании «Армаити» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.