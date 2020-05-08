РИАМО - 8 мая. На территории столицы за первую неделю мая выпало свыше 40% от месячной нормы осадков, а температура была чуть выше нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Московском регионе холодно было только на Первомай. Температура тогда оказалась на 2,2 градуса ниже климатической нормы. Второго мая она соответствовала норме, а затем превышала ее. В итоге температура первой недели мая стала выше нормы почти на 3 градуса.

«А вот осадков в столице уже предостаточно, за одну лишь неделю майская копилка пополнилась на 42%», — говорится в сообщении.

На севере Подмосковья за это же время выпало свыше 40 миллиметров осадков, что составляет более 70% от месячной нормы.