РИАМО - 8 мая. Торги на фондовом рынке Московский биржи возобновились после технического сбоя, сообщается на сайте биржи.
«В 12:50 торги на фондовом рынке биржи полностью восстановлены», — говорится в сообщении.
Мосбиржа объяснила остановку торгов программной ошибкой в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка. При этом центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме.
Торги на всех остальных рынках Мосбиржи – срочном, денежном, валютном, драгоценных металлов — проходят в пятницу в обычном режиме.
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