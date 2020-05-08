РИАМО - 8 мая. Торги на фондовом рынке Московский биржи возобновились после технического сбоя, сообщается на сайте биржи.

«В 12:50 торги на фондовом рынке биржи полностью восстановлены», — говорится в сообщении.

Мосбиржа объяснила остановку торгов программной ошибкой в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка. При этом центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме.

Торги на всех остальных рынках Мосбиржи – срочном, денежном, валютном, драгоценных металлов — проходят в пятницу в обычном режиме.