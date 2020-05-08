РИАМО - 8 мая. Центр культурного развития построят в городском округе Ступино, сейчас сформирован пакет документов, он передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Центр построят в поселке Михнево городского округа Ступино. Он включен в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году»,- отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство нового центра будет осуществляться за счет средств бюджета.