РИАМО – 8 мая. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов опроверг теорию о том, что растения нужно подкармливать различными отходами, сообщает aif.ru.

По его словам, если под кусты откладывать рыбные кости или бананы, то можно получить не удобрения, а только помойку, привлечь мышей и крыс.

«Отходы лучше поместить в компостную кучу в углу участка, иногда их перелопачивать и поливать. Когда там все перегниет, можно получившуюся массу использовать в качестве удобрений», - подчеркнул Туманов.

Он уточнил, что нет большой разницы, какую именно органику бросать в кучу, состав компоста получится практически одинаковым.