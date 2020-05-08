РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Президент Красногорской торгово-промышленной палаты Денис Французов передал свыше 1 тысячи бутылок питьевой воды Московской областной станции скорой помощи в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Президент Красногорской торгово-промышленной палаты Денис Французов закупил для ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» более 1000 бутылок питьевой воды» - говорится в сообщении.

Во время пандемии медикам приходится надевать средства индивидуальной защиты.

«В жаркую погоду вода необходима каждому сотруднику», - заключается в материале.