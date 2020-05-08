РИАМО – 8 мая. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с холдингом «СТС Медиа» ко Дню Победы запускают совместный проект «Мы посвящаем» — серию видеороликов, в которых известные телеведущие и актеры читают стихи о Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Таким образом, пользователи «Одноклассников» смогут вспомнить и вместе со звездами прочитать такие произведения, как «Жди меня, и я вернусь» Константина Симонова, «Братские могилы» Владимира Высоцкого, «Был строг приговор трибунала» Владимира Карпеко, «Мальчик из села Поповки» Самуила Маршак, «Целовались, плакали и пели» Юлии Друниной и другие.

«День Победы – это повод еще раз вспомнить наших героев и их подвиг, мыслями перенестись в то время, когда наша страна переживала тяжелейшие потрясения. Поэзия дает нам такую возможность, и совместно с «СТС Медиа», известными актерами и телеведущими мы решили представить знаменитые стихотворения в интересном мультимедийном формате», - отметил руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин.

В проекте «Мы посвящаем» примут участие Михаил Шац, Влад Чижов, Глафира Тарханова, Дмитрий Назаров, Мария Берсенева, Анастасия Князева и другие. Видеоролики со стихами в их прочтении появятся 7 и 8 мая в официальных группах телеканалов СТС, «Домашний», «ЧЕ!» и СТС Kids, также их можно будет найти на видеовитрине соцсети по хештегу #МыПосвящаем. Кроме того, ролики со стихами можно будет найти в афише всех онлайн-событий соцсети «Дома – это ОК!».

«День Победы в Великой Отечественной Войне остается одним из величайших дней в истории нашей страны. Да, в этом году мы лишены многих возможностей чествовать наших ветеранов, но мы хотим, чтобы герои знали — мы помним о них, мы помним их подвиг, мы помним их жертву и мы всегда, в любой ситуации, будем им бесконечно благодарны», - рассказал генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

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