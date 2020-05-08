РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с заместителем главы администрации Балашихи Михаилом Объедковым почтил память и возложил цветы к мемориалу воинам-сельчанам, не вернувшимся с фронта, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

На мемориальной плите увековечено 84 фамилии фронтовиков из деревень Пуршево и Соболиха. Мемориал изготовлен в 2010 году из черного мрамора, крест - из металла.

«Почти каждая семья на фронтах Великой Отечественной войны потеряла родного человека. Мемориал в Пуршево – это народный памятник. Он создан по инициативе и на средства жителей деревень Пуршево и Соболиха. И каждый год потомки героев посещают этот памятник», - сказал Ефимов.

Он добавил, что объявленный режим пандемии в Московской области внес свои коррективы в празднование 75-летия со Дня Победы. Массовые мероприятия перенесены на более поздний период, но все мемориалы, памятники и воинские захоронения Балашихи приведены в порядок к 9 мая.

«В эти дни силами администрации округа, депутатского корпуса, с соблюдением всех мер предосторожностей будут проведены возложения венков и цветов к памятным местам», - подчеркнул Ефимов.

В Балашихе расположено порядка 50 мемориалов, памятников и воинских захоронений.

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