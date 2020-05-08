РИАМО - 8 мая. Следователи выясняют обстоятельства травмирования трехлетней девочки, которая выпала из окна в Электростали 7 мая, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«7 мая 2020 года от одного из домов, расположенных в городе, бригадой скорой помощи в городскую больницу госпитализирована трехлетняя девочка с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты», – говорится в сообщении.

По факту произошедшего была организована доследственная проверка.

По предварительным данным, ребенок находился в одной из комнат квартиры без присмотра матери. Девочка залезла на подоконник и выпала из приоткрытого окна на улицу с высоты восьмого этажа.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.