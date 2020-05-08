РИАМО - 8 мая. Жителей Московской области пригласили принять участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», работы будут принимать до 1 октября, сообщается на сайте конкурса.

«К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!». Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2020 года на официальном сайте конкурса», - говорится в сообщении.

Работы принимают в двух номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

В конкурсных работах участники должны отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Жюри будет проверять работы участников по следующим критериям: соответствие заявленной тематике и техническим требованиям, отсутствие плагиата, аргументированность и глубина раскрытия темы, новизна идеи и качество исполнения работы, точность и доходчивость языка и стиля изложения; потенциальная возможность дальнейшего использования в качестве социальной антикоррупционной рекламы.