РИАМО - 8 мая. Накануне Дня Победы cтоличным фронтовикам и труженикам тыла вручат особые подарки – планшеты с функцией голосового управления, на котором записаны песни о войне и любимые фильмы военных лет, а также трансляция парада Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году 9 мая в столице пройдет воздушный парад и праздничные салюты. Во избежание риска заражения коронавирусом, все мероприятия будут транслироваться онлайн. Смотровые площадки будут закрыты.

«Дорогие москвичи, вместе со всей Россией мы готовились праздновать юбилей Победы в Великой Отечественной войне особенно торжественно и масштабно. Однако нашим планам помешал коронавирус <…> Но я верю, что никакие ограничения не отнимут у нас праздничное настроение #9Мая», – написал мэр на своей личной странице «ВКонтакте».

Ветеранам накануне праздника вручат планшеты со встроенной функцией голосового управления. На них будут записаны парад Победы, известные песни о войне и любимые фильмы военных лет.

Ранее Собянин призвал горожан смотреть парад авиационной техники и праздничный салют по телевизору либо с балконов, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом в День Победы.

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А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне 12 вопросов | Пройден 486 раз Пройди викторину РИАМО к 75-летию Победы и проверь свои знания о Великой Отечественной войне. Начать тест А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12) 1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года? Фото группа «Музей Победы» в соцсети «ВКонтакте» © О начале войны объявил Вячеслав Молотов, позже его сообщение повторил диктор Юрий Левитан. Однако в народной памяти закрепилось мнение, что именно Левитан зачитал обращение первым. 1) Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин Верно. О начале войны объявил Молотов, позже его сообщение повторил диктор Юрий Левитан. Однако в народной памяти закрепилось мнение, что именно Левитан зачитал обращение первым. 2) Министр иностранных дел Вячеслав Молотов Нет, первым о начале войны объявил Вячеслав Молотов, позже его сообщение повторил Юрий Левитан. Однако в народной памяти закрепилось мнение, что именно Левитан зачитал обращение первым. 3) Диктор Юрий Левитан А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (2/12) 2. Сколько дней длилась блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года? Фото © сайт мэра Москвы Верно. Блокада длилась почти 900 дней. В январе 1943 года было прорвано блокадное кольцо, но сражения продолжались до января 1944 года. 1) 872 Нет. Блокада длилась более двух лет, почти 900 дней. В январе 1943 года было прорвано блокадное кольцо, но сражения продолжались до января 1944 года. 2) 565 Нет. Блокада длилась более двух лет, почти 900 дней. В январе 1943 года было прорвано блокадное кольцо, но сражения продолжались до января 1944 года. 3) 241 А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (3/12) 3. Где находится ближайшая к Москве точка, в которой советским солдатам удалось остановить гитлеровскую армию? Фото Главное управление социальных коммуникаций Московской области © Фото Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров. 1) В 23 километрах от Кремля В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров. 2) В 50 километрах от Кремля В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров. 3) В 11 километрах от Кремля А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12) 4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей? Фото Владимир Сергеев © РИА Новости Нет, не угадали. 1) Звенигород, Одинцово, Серпухов и Можайск Неверно. 2) Волоколамск, Пушкино и Химки Верно. А еще в Подмосковье 27 населенных пунктов воинской доблести. 3) Можайск, Дмитров, Наро-Фоминск и Волоколамск А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (5/12) Какой подвиг совершил псковский крестьянин Матвей Кузьмин? Фото Сергей Демянюк © Ступинское Информагентство Нет, 83-летний Матвей Кузьмич Кузьмин практически повторил подвиг Ивана Сусанина. 1) Блестяще командовал обороной города Великие Луки. Верно, 83-летний Матвей Кузьмич Кузьмин практически повторил подвиг Ивана Сусанина. 2) Заставил немцев плутать по лесу, а затем вывел в засаду. Нет, 83-летний Матвей Кузьмич Кузьмин практически повторил подвиг Ивана Сусанина. 3) Был разведчиком, попал в плен к немцам и не выдал военных секретов. А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (6/12) 6. Где находится знаменитый Дом Павлова, где группа советских бойцов держала осаду в течение 58 дней? Фото Russian State Military Archive © wikipedia.org Правильно. Хотя тогда он назывался Сталинград. Дом обороняли с 23 сентября по 25 ноября 1942 года. 1) В Волгограде Нет, в Волгограде – тогда он назывался Сталинград. Дом обороняли в 1942 году в ходе Сталинградской битвы. 2) В Санкт-Петербурге Нет, в Волгограде – тогда он назывался Сталинград. Дом обороняли в 1942 году в ходе Сталинградской битвы. 3) В Твери А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (7/12) 7. Одна из советских наступательных операций в ходе Курской битвы в 1943 году называлась... Фото Наталья Боде © РИА Новости Нет, в ходе Курской битвы была проведена операция «Кутузов». Также в ходе Великой Отечественной войны были проведены стратегические операции «Суворов» и «Багратион». 1) План «Александр Невский» Нет, в ходе Курской битвы была проведена операция «Кутузов». Также в ходе Великой Отечественной войны были проведены стратегические операции «Суворов» и «Багратион». 2) План «Ермолов» Верно. Также в ходе Великой Отечественной войны были проведены стратегические операции «Суворов» и «Багратион». 3) План «Кутузов» А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (8/12) 8. В каком году советские войска полностью освободили территории Белоруссии и Украины? Фото © РИА Новости Нет, только в 1944-м. 1) В 1942-м Верно. 2) В 1944-м Нет, раньше, в 1944-м 3) В 1945-м А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (9/12) 9. Помните фамилии солдат, которые первыми водрузили знамя Победы над Рейхстагом (по официальной версии)? Фото Александр Кожохин © РИАМО Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других. 1) Берест, Егоров и Кантария По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. 2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. 3) Смирнов и Васильченко А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12) 10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война? Фото Михаил Озерский © РИА Новости Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными. 1) 7 мая 1945 года Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). 2) 8 мая 1945 года Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). 3) 9 мая 1945 года А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12) 11. Когда в Москве состоялся первый Парад Победы? Фото Главархив Москвы © Нет, так быстро войска не успели бы вернуться. Парад провели в июне 1945-го. Принимал его Георгий Жуков, а войсками командовал Константин Рокоссовский. 1) 9 мая 1945 года Нет, парад провели уже в июне 1945-го. Принимал его Георгий Жуков, а войсками командовал Константин Рокоссовский. 2) Через год – 9 мая 1946 года Верно. Парад принимал Георгий Жуков, а войсками командовал Константин Рокоссовский. 3) 24 июня 1945 года А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (12/12) 12. Какой город стал советским по итогам Второй мировой войны? Фото Игорь Сафронов © Фото Верно. В 1946 году его переименовали в Калининград. 1) Кенигсберг Нет, советским стал Кенигсберг, который в 1946 году переименовали в Калининград. 2) Краков Нет, советским стал Кенигсберг, который в 1946 году переименовали в Калининград. 3) Братислава Школьник за год до ЕГЭ Какие-то отрывочные сведения у тебя в голове, конечно, есть, но до фундаментальных знаний далеко. Кажется, тебе пора заняться историей всерьез. Фото © Поделиться результатом Реконструктор или учитель Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес. Фото Сергей Демянюк © Ступинское Информагентство Поделиться результатом Витя в Стране невыученных уроков Похоже, ты плоховато знаешь отечественную историю. 75-летие Победы – самое время восполнить пробелы в образовании. 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Текстовая трансляция

8 МАЯ

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- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

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