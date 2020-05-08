РИАМО - 8 мая. Накануне празднования 75-летия Победы у новой эстакады в Реутове высадили 20 саженцев тополей-шестилеток, деревья высадили также в рамках муниципального проекта «Зеленый каркас», областного проекта «Лес Победы» и международной акции «Сад памяти», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«На пересечении Проектируемого проезда №4305 и Юбилейного проспекта в районе домов №№67 и 69 специалистами городских служб были проведены работы по созданию аллеи из 20-ти пирамидальных тополей. Данный сорт тополей не пылит и очень быстро растет, выведен специально для городской среды. Взрослые деревья достигают 25-30 метров в высоту», - говорится в сообщении.

Аллея отделит проезжую часть от жилых домов и будет выполнять функцию защитного барьера.

«Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции полюбившиеся жителям муниципалитета акции «Лес Победы» и «Сад памяти» в этом году проходят без привлечения реутовчан. Все работы по высадке деревьев проводят с соблюдением рекомендаций ВОЗ и Минздрава РФ. Специалисты соблюдают меры предосторожности, социальную дистанцию, работают в масках и перчатках», - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в ближайшее время в южной части муниципалитета по улицам Челомея, Октября, Юбилейный проспект высадят еще около 120 деревьев и 160 крупных кустарников. Места посадок были определены по результатам жалоб и предложений жителей в социальных сетях, на портал «Добродел» и на почту green@reutov.net.

С начала весны в Реутове уже высадили 23 новых саженца: 11 кустовых лип рядом с новым домом культуры и 12 саженцев красного клена в сквере у Мемориала Славы.