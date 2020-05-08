РИАМО - 8 мая. В Москве продолжается отключение отопления, на данный момент теплоноситель не подается уже в 78,2% жилых домов, сообщается в аккаунте Московской объединенной энергетической компании в Facebook.

«По состоянию на 8 утра отопление отключено в 52458 зданиях Москвы (74,7% от общего количества зданий), в том числе в 26058 жилых домах (78,2% от общего количества жилых домов)», - говорится в сообщении.

Работы проводятся по графику одновременно на всей территории Москвы. Всего задействовано 2 тысячи сотрудников МОЭК. Все они обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиками.

Поэтапное отключение отопления стартовало в Москве 7 мая. В целом переход системы теплоснабжения на летний режим займет около пяти дней. Летом специалисты проведут ремонтные работы на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, а также диагностику сетей и перекладку трубопроводов.