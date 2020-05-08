РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мая. Лингвистический факультет Московского государственного областного университета (МГОУ) Мытищ в пятницу проведет День открытых дверей в режиме онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Лингвистический факультет МГОУ был основан в 1946 году.

«Среди партнеров факультета: Евразийский университет имени Льва Гумилева, ООО «Эй Джи Транслейт», Национальное общество прикладной лингвистики. Декан лингвистического факультета Светлана Николаевна Вековищева расскажет об истории факультета, особенностях обучения, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Факультет осуществляет подготовку учителей английского, китайского, испанского языков, тьюторов, преподавателей дополнительного образования, переводчиков, специалистов по составлению словарей и глоссариев. Также вуз готовит специалистов по лингвистической экспертизе и по машинному переводу, лингвистов, разработчиков web-страниц на иностранных языках, преподавателей колледжей, учителей средней школы, преподавателей языковых курсов различных уровней подготовки обучающихся, специалистов по системно-структурному исследованию языков мира.⠀⠀

Начало онлайн-мероприятия в 15:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.