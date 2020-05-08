РИАМО - 8 мая. По заявкам ветеранов волонтеры возложат цветы к военным памятникам в день 75-летия Победы 9 мая, в этом году в условиях нестабильной ситуации по коронавирусу пожилых людей просят оставаться дома, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Многие ветераны привыкли в День Победы возлагать цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей. Но поскольку в этом году пожилым людям категорически нельзя выходить из дома, по их заявкам это сделают волонтеры», – написал Собянин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Цветы Победы возложат к Могиле Неизвестного Солдата, к монументу на Поклонной горе, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы.

Строгий домашний режим по коронавирусу не мешает поздравлять ветеранов. С 6 мая волонтеры обзванивают фронтовиков и тружеников тыла и выражают им свою благодарность за вклад в Победу.

Еще в продовольственных магазинах, на АЗС, в аптеках и в других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки. Поздравления с Днем Победы будут звучать и в столичной подземке.

С 6 по 9 мая сотрудники «Почты России» доставят ветеранам более 1 миллиона персональных поздравлений от президента страны Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

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