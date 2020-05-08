РИАМО - 8 мая. Праздничный артиллерийский салют в цветах государственного флага России прогремит в Москве 9 мая на Поклонной горе и Лужнецкой набережной, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Расчеты салютных установок на базе «Камаз» калибров 105, 125, 195 и 310 миллиметров с 8 минуты 10 секунды выпустят фейерверки, которые озарят ночное небо искристыми снопами белых, синих и красных расцветок.

«Накануне проведения салюта была смоделирована его мультимедийная схема, основу которой составили цвета российского флага. Рад, что все жители и гости нашей страны смогут увидеть и оценить прямой трансляции праздничный салют в День Победы, особенностью которого станет триколор выпущенный на двух точках из 16», - отметил командир салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников.

Дислоцированный в Москве отдельный гвардейский салютный дивизиона имени Михалкина Западного военного округа – единственное подразделение Российской армии, которое производит артиллерийские салюты в Дни воинской славы, на военных парадах и на церемонии инаугурации Президента России.

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