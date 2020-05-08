РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мая. Фирма «Здоровье» передала 5 тысяч подарочных упаковок чая ветеранам Красногорска ко Дню Победы, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Акции добра продолжаются. Пять тысяч упаковок чая из праздничной коллекции передало для ветеранов руководство местной компании «Здоровье», - говорится в сообщении.

По словам гендиректора фирмы Олега Арлова, партию черного чая с добавлением чабреца специально подготовили для ветеранов горокруга.

«Хотелось выразить уважение всем тем, кто причастен к событиям прошлых лет и решили сделать это таким образом», - пояснил Арлов.

Ежемесячно предприятие выпускает более миллиона упаковок лекарственных препаратов, среди которых полезные для здоровья чайные напитки.

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