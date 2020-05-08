РИАМО - 8 мая. В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Московском регионе ожидается теплая погода с северным ветром, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Будет северный ветер с порывами от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы - 744 миллиметра ртутного столба», - сказал Синенков.

По его словам, в ночь на 9 мая в регионе ожидаются несущественные осадки, днем прогнозируется переменная облачность без осадков.

Температура ночью в Москве будет колебаться от плюс 5 до плюс 7 градусов, в Подмосковье - от 3 до 8 градусов тепла.

Днем 9 мая в столице потеплеет до плюс 14-16 градусов, в Московской области – до плюс 13-18 градусов.