РИАМО - 8 мая. К началу 2023 года на российских дорогах должны появиться беспилотные автомобили, которые смогут перевозить людей и грузы без инженера-оператора в салоне, пишет газета «Известия».

План внедрения высокоавтоматизированных машин в России предусматривает разработку до конца этого года инструкций по расследованию ДТП с беспилотными автомобилями, а в следующем году — условий страхования для них.

«Основные пункты плана в целом поддержали в Минэкономразвития. Свои предложения готовят и другие ведомства. Эксперты в целом одобрили дорожную карту, но усомнились в реалистичности сроков ее реализации», - отмечается в материале.

До конца 2020 года намерены разработать и принять рекомендации по расследованию ДТП, планируется, что к этому времени ТС будут полностью автоматизированными, необходимо также согласовать стандарт по передаче данных между автомобилем и инфраструктурой (V2X).

В России также хотят в этом году создать не менее двух тестовых зон с покрытием 5G, чтобы проводить испытания беспилотных автомобилей.

В 2021 году запланировали принять закон об эксплуатации беспилотных ТС, в то же время хотят разрешить оказание коммерческих услуг инновационным машинам.

По дорожной карте компаний, в 2022 году должны уже перейти от эксплуатации беспилотных машин к полноценной.