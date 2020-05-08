РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мая. В городском округе Мытищи 13 мая проведут инженерную олимпиаду школьников в онлайн-формате, сообщается на сайте администрации горокруга.

13 мая 2020 года лицей №34 Мытищ приглашает учащихся 5-10 классов принять участие в первой окружной инженерной олимпиаде.

«Олимпиада проводится по предметам естественно-математического цикла. Организатор - управление образования администрации городского округа Мытищи. Форма проведения олимпиады - дистанционная. Ребята смогут продемонстрировать свои знания при решении логических задач, занимательных задач по физике и химии, показать свои навыки решения начертательных задач», - говорится в сообщении.

Задания будут доступны с 14:00 до 16:00 на странице «инженерная олимпиада» на сайте лицея. Регистрация участников на странице лицея №34 в социальной сети открыта до 17:00 12 мая.