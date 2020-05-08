РИАМО - 8 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья вместе с полицейскими продолжают рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

За сутки было проверено наличие цифровых пропусков у 1135 граждан, находящихся в общественных местах Подмосковья.

«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 7 мая в городских округах Балашиха (12), Коломенский (восемь), Истра (шесть), Красногорск (шесть). Всего за 7 мая в ходе рейдов выявлено 104 физических лица – нарушителя режима самоизоляции», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Контролируют также деятельность юридических лиц (объектов торговли и услуг), нарушающих запрет на деятельность в период режима самоизоляции. По итогам прошедших 7 мая рейдов 27 юридических лиц будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Наибольшее количество в Егорьевске (шесть) и Подольске (пять).

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая