РИАМО – 8 мая. Фракция «Единая Россия» готовит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ, регулирующие нормированность рабочего дня во время удаленной работы, поправки в ТК Госдума рассмотрит во время весенней сессии, сообщает газета «Известия».

Один из авторов поправок, первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что с началом распространения Covid-19 многие россияне перешли на удаленку, поэтому трудовое законодательство нуждается в доработке.

«Глава Трудового кодекса 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников» — продолжение 49-й главы «Регулирование труда надомников» <…> была написана еще в советское врем. <…> Она не охватывает <…> новые нюансы этой сферы труда. В частности, одна из проблем — это ненормированность рабочего дня на удаленке», – сказал Исаев.

Он уточнил, что многие работодатели полагают, что удаленная работа является привилегией для сотрудников и они вправе давать поручения в любое время дня и ночи. Но дистанционный трудовой день, так же, как и в офисе или на предприятии, не должен длиться более восьми часов.

Зампредседателя подчеркнул, что в Трудовом кодексе должны появиться ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время. Если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные.

Исаев добавил, что данные поправки будут внесены на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

«Инициатива правильная, особенно сейчас, в условиях коронавируса, который показал всем, что эта сфера нуждается в дополнительном законодательном регулировании. Основное нарушение на удаленке — когда человек работает круглые сутки», – подчеркнул председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

В министерстве труда и социальной защиты РФ отметили, что введение новых законодательных норм потребует тщательного обсуждения и проработки. Ранее этот вопрос уже поднимался министерством, в частности, на трехсторонних встречах с социальными партнерами — работодателями и профсоюзами.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

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