РИАМО - 8 мая. В условиях распространения коронавируса праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая пройдут в онлайн-режиме, а в небе над Москвой состоится воздушный парад, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По решению президента России Владимира Путина в небе над Москвой пройдет воздушный парад. Бессмертный полк в этом году пройдет онлайн. Чтобы стать участником шествия, необходимо зарегистрироваться на сайте polkrf.ru или одной из партнерских площадок», – написал Собянин в своем личном блоге.

В 19:00 эфиры основных теле- и радиоканалов будут прерваны минутой молчания.

Как отметил мэр, праздничный салют проведет министерство обороны РФ, однако в этом году он состоится только для того, чтобы транслировать его по телевидению. В связи с угрозой заражения людей коронавирусом смотровые площадки будут закрыты.

По его словам, для ветеранов будут организованы видеоконференции по Skype, WhatsApp и Zoom для того, чтобы у военных была возможность встретиться с однополчанами. Собянин выразил надежду, что никакие ограничения не отнимут у граждан праздничное настроение в День Победы.

Также музеи, театры, концертные залы и парки столицы подготовили десятки онлайн-выставок, концертов и лекций к юбилею Победы.

Волонтеры, начиная с 6 мая, обзванивают фронтовиков и тружеников тыла. Накануне Дня Победы ветераны получат особый подарок – планшет с функцией голосового управления, где будут записаны песни о войне, трансляция парада Победы и любимые фильмы.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>