РИАМО - 8 мая. Строительство православных храмов по программе-200 возобновят в Москве 12 мая, сообщается на сайте РПЦ.

«С 12 числа (мая – ред.) все наши строители начинают работать на всех объектах. В графики департамента строительства города Москвы наши работы включены», — сказал советник патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в городе Владимир Ресин.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни необходимо обеспечить максимальную мобилизацию сил на всех православных стройках.

С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления антикоронавирусных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. В частности, смогут возобновить работу предприятия промышленности и строительства с условием соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических требований.

Строительство православных храмов в Москве ведется на благотворительные пожертвования. Программа призвана обеспечить храмами в шаговой доступности жителей густонаселенных районов столицы.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

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