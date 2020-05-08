РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Волонтеры клуба любителей мототранспорта «Bizon» привезли продуктовые наборы нуждающимся семьям с маленькими детьми в Подольске, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«От всей души благодарим ребят из клуба квадроциклистов «Бизон», которые не раз помогали нам на наших благотворительных мероприятиях, а сейчас направили свои усилия на помощь продуктовыми наборами нуждающимся семьям, в том числе подопечным Георгиевского сестричества. Сегодня «Бизоны» привезли нашим подопечным много разных продуктов! Мамочки передали нам слова благодарности клубу «Бизон», особенно благодарили за фрукты и сладости детям - они были так рады!» - говорится в сообщении.

Почти все семьи с маленькими детками живут в съемных квартирах. В трех семьях мамы растят детей одни, еще в двух семьях супруги остались без работы.